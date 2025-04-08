يسبب الوفيات في كاليفورنيا.. كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا وأعراضه

كتب – سيد متولي

أودى فيروس هانتا النادر، بحياة 3 أشخاص في كاليفورنيا، وأكدت الصحة العامة في مقاطعة مونو حالة الوفاة الثالثة في بلدة ماموث ليكس، بسبب متلازمة هانتا الرئوية.

وبحسب موقع هيلث، يسبب فيروس هانتا أمراضًا خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان لدى البشر، إذ يصاب الشخص بالفيروس من خلال الاتصال بالقوارض مثل الجرذان والفئران.

ما هو فيروس هانتا؟

يمكن أن تصيب فيروسات هانتا البشر وتسبب لهم أمراضًا خطيرة.

يُصاب الأفراد بالفيروس عند ملامستهم للقوارض مثل الجرذان والفئران، وخاصة عند تعرضهم لبولها وفضلاتها ولعابها، كما يمكن للدغة القوارض أو خدشها أن تنشر المرض، ومع ذلك، فهو نادر.

يمكن أن تسبب فيروسات هانتا متلازمتين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسبب تلك الموجودة في نصف الكرة الغربي بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة متلازمة الرئة الفيروسية هانتا.

ينتشر فيروس هانتا الأكثر شيوعًا الذي يسبب متلازمة الرئة الفيروسية هانتا في الولايات المتحدة عن طريق فأر الغزلان.

متلازمة أخرى هي الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى، وهي مجموعة من الأمراض المتشابهة سريريًا، تُسببها فيروسات هانتا، وتنتشر غالبًا في أوروبا وآسيا، ومع ذلك، فإن فيروس سيول، وهو نوع من فيروسات هانتا يُسبب الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة الكلى، موجود في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

أعراض فيروس هانتا

تظهر الأعراض بعد أسبوع أو ثمانية أسابيع من التعرض للإصابة، وتشمل: تعب، حمى، آلام العضلات، وخاصة في مجموعات العضلات الكبيرة مثل الفخذين والوركين والظهر، وأحيانًا الكتفين.

يعاني المرضى أيضًا من: الصداع، الدوخة وقشعريرة مشكلات في البطن، مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن، وانخفاض ضغط الدم، والنزيف الداخلي، الفشل الكلوي الحاد، والذي يمكن أن يسبب زيادة شديدة في السوائل، وعدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن تتفاقم أعراض متلازمة فيروس هانتا الرئوية فجأة وتصبح مهددة للحياة سريعًا.

نصائح للوقائية:

تجنب الأماكن التي تتواجد فيها القوارض

تهوية الأماكن المغلقة جيدا قبل تنظيفها

ارتداء الكمامات والقفازات عند التعامل مع الأماكن المشتبه بتلوثها

التخلص الآمن من فضلات القوارض.

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