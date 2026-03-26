الجيش الإيراني يحذر: "الحرب البرية ستكون أكثر كلفة وخطورة على العدو"

حذّر قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد علي جهان شاهي، من أن أي مواجهة برية مع بلاده ستكون أكثر خطورة وأكثر تكلفة ولا يمكن إصلاحها بالنسبة للعدو، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلاب الإيرانية شبه الرسمية (إسنا).

إيران: جاهزون للسيناريوهات كافة

وأكد جهانشاهي أن "جميع تحركات العدو على الحدود تخضع للمراقبة"، مشددًا على جاهزية القوات الإيرانية لأي سيناريو، ومضيفًا أن "كل شبر من جغرافية إيران محمي".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "مهر" شبه الرسمية، الخميس، بأن "القوات الخاصة الإيرانية ووحدات حرب العصابات على أهبة الاستعداد لتوجيه ضربة موجعة للأمريكيين" في حال تصاعدت المواجهة.

أمريكا تدرس السيطرة على خرج

بالتوازي، كشفت شبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خيار استخدام قوات أمريكية للسيطرة على جزيرة خرج الصغيرة شمال شرق الخليج العربي، كوسيلة ضغط على طهران لإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت الشبكة عن مصادر متعددة مطلعة على تقارير الاستخبارات الأمريكية أن إيران كثّفت خلال الأسابيع الأخيرة استعداداتها الدفاعية في الجزيرة، عبر نصب كمائن وتعزيز انتشار القوات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي، تحسبًا لأي عملية أمريكية محتملة.

ورغم ذلك، حذّر مسؤولون أمريكيون وخبراء عسكريون من المخاطر الكبيرة المرتبطة بأي عملية برية من هذا النوع، مشيرين إلى احتمال تكبّد خسائر بشرية أمريكية كبيرة.