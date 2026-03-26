تابعت كلية الألسن بجامعة عين شمس تداعيات التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، حيث تحركت إدارات الكلية المعنية بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الأمطار وسوء الأحوال الجوية، تحت رعاية الدكتورة يمنى صفوت القائم بتسيير أعمال عميد كلية الألسن ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي وجهت بضرورة رفع درجة الاستعداد داخل الكلية ومتابعة الأوضاع بشكل مستمر، لضمان الحفاظ على سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي واستمرار انتظام العمل داخل الكلية.

وتنفيذاً لهذه التوجيهات، قامت إدارة المتابعة بالكلية بإشراف أ. محمد جمال عطوة، أمين الكلية، وبالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الأمن والدفاع المدني، بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة داخل الكلية خلال الأمس واليوم، لمتابعة حالة المباني والمنشآت والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع آثار الأمطار والتقلبات الجوية.

وشملت أعمال المتابعة تمشيط أسطح مباني الكلية بالكامل للتأكد من عدم وجود تجمعات للمياه قد تؤثر على سلامة المنشآت، حيث تم إزالة آثار المياه المتراكمة فوراً، مع مراجعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار والقنوات والمصارف المخصصة لها، لضمان سرعة تصريف المياه ومنع تراكمها.

كما تم تفقد الممرات والساحات المحيطة بالمباني ومداخل الكلية للتأكد من سلامتها وخلوها من أي تجمعات للمياه قد تعيق الحركة داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على بيئة آمنة للطلاب والعاملين.

وشملت أعمال المتابعة أيضاً التعامل مع المساحات الخضراء المحيطة بحرم الكلية، حيث تم تأمينها وإزالة المياه الزائدة بها، بما يسهم في الحفاظ على سلامة التربة والممرات المحيطة بالمباني ومنع تأثير تجمعات المياه عليها.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص إدارة كلية الألسن بجامعة عين شمس على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تؤثر على بيئة العمل أو سلامة الطلاب والعاملين، من خلال التنسيق الكامل بين الإدارات المعنية داخل الكلية.

وأكدت إدارة الكلية استمرار المتابعة الدورية لكافة مرافق ومنشآت الكلية خلال الفترة المقبلة، لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي مستجدات مرتبطة بحالة الطقس، بما يعكس التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع منسوبيها.



