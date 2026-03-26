كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن الحالة الجوية التي شهدتها البلاد أمس الأربعاء نتجت عن تمركز منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ذو أصل قطبي، تزامنًا مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، ما أدى إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة شملت أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن الأمطار بلغت لحد الغزارة والرعد في المناطق الساحلية، بينما كانت متوسطة إلى غزيرة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وامتدت خفيفة إلى مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

ولفت غانم إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القادمة، مؤكدة أن ذروة التقلبات الجوية كانت أمس الأربعاء.

وأضافت، أن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا ملحوظًا، ليسود طقس شتوي مائل للبرودة نهارًا، وبارد إلى شديد البرودة ليلاً.

