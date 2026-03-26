أعلنت نيسان مصر ، الوكيل المحلي لعلامة نيسان بالسوق المحلي، عن انتهاء عروضها الخاصة، والعودة للأسعار الرسمية لسيارتها نيسان صني خلال شهر مارس الجاري.

تقدم السيارة نيسان صني أرخص طرازات العلامة بمصر بثلاث فئات مختلفة، ويبدأ سعرها بعد انتهاء التخفيضات من 745 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 810 ألف جنيه.

نستعرض مواصفاتها فيما يلي:

الأبعاد

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

المحرك

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

التسارع

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

أنظمة الأمان

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.