وقود للخلايا السرطانية.. 5 أطعمة عدو خفى في أكلك

كتبت- أسماء مرسي:

التغذية السليمة جزءا أساسيا من الحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض، مثل السرطان، ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث تعمل كوقود للخلايا السرطانية.

إليك 5 أنواع من هذه الأطعمة يجب عليك الحد من تناولها أو تجنبها تماما، وفقا لموقع "onlymyhealth".

اللحوم الحمراء والمصنعة:

توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز 60 جراما من اللحوم المصنعة يوميا، و150 جراما من اللحوم الحمراء.

تزيد هذه اللحوم من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 20%، وأيضا من خطر الإصابة بسرطان المعدة والثدي، كما يمكن أن تسبب تلفا خلويا، ما يؤدي إلى ظهور خلايا سرطانية.

الأطعمة فائقة المعالجة:

تشمل هذه الأطعمة المحليات الصناعية، والزيوت المهدرجة، وشراب الذرة عالي الفركتوز، وتزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان بنسبة 12%، وقد أظهرت الدراسات زيادة بنسبة 11% في الإصابة بسرطان الثدي.

لذا، يوصي بتجنب استهلاكها، لأنها غنية بالدهون المشبعة وقليلة العناصر الغذائية الوقائية، وغالبا ما تحتوي على مواد كيميائية وألوان صناعية مضافة.

الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة:

بعض الأطعمة مثل البسكويت والبطاطس المقلية والوجبات المجمدة والحبوب السكرية والمشروبات والحلويات والوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا والدجاج المقلي غير صحية، يضيف المصنعون مواد كيميائية مثل المنكهات والألوان والمستحلبات لتحسين مذاق هذه المنتجات وإطالة مدة صلاحيتها، فضلا عن، احتوائها على على مستويات عالية من الصوديوم والسكر والدهون والمواد الكيميائية المسببة للسرطان، وتكون فقيرة بالعناصر الغذائية، لذلك، يؤدي تناولها بكثرة إلى السمنة، وهي عامل خطر للإصابة بالسرطان.

الأطعمة الغنية بالملح:

تناول الأطعمة الغنية بالملح يؤدي إلى إنتاج مركبات N-nitroso المسببة للسرطان، ويسبب أيضا عدوى بكتيريا الملوية البوابية، وهي عامل خطر آخر للإصابة بسرطان المعدة.

الأطعمة المطهية أكثر من اللازم:

يؤدي الإفراط في طهي الطعام من تكوين الأكريل أميد، هذه المواد يمكن أن تغير الحمض النووي في الخلايا، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

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