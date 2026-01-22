إعلان

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"

كتب : عمار عبدالواحد

08:38 م 22/01/2026

متابعة بقعة الزيت بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حالة الاستعداد القصوى، اليوم الخميس، عقب رصد آثار تسريب بقعة سولار بالقرب من مأخذ محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما شمالي المحافظة، مما استدعى إيقاف مأخذ المحطة المرشحة فورًا كإجراء احترازي لمنع وصول الملوثات للمحطة.

تعاملت الشركة مع الموقف سريعًا لضمان استمرار الخدمة، حيث اعتمدت على ضخ المياه النظيفة من الخزان الأرضي الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 10 آلاف متر مكعب، مما حال دون حدوث أي تأثير على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين خلال ساعات الأزمة، بالتزامن مع إخطار غرفة عمليات المحافظة وكافة الأجهزة المعنية.

سبب التسرب

كشف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس الشركة، أن البقعة التي رُصدت في تمام الثانية عشرة ظهرًا، تبين بعد الفحص والتحري أنها ناتجة عن إحدى المعدات النهرية التي تقوم بأعمال التكريك بالمجرى المائي لنهر النيل المجاور للمأخذ، مؤكدًا تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والمنيا المجاورتين لاتخاذ تدابيرهما.

وأعلن الكيميائي مصطفى حفني، مدير إدارة العمليات والطوارئ، إعادة تشغيل المحطة بعد انتهاء آثار البقعة بالكامل والتأكد من جاهزية حواجز المواد البترولية المحيطة بالمأخذ، مشيرًا إلى أن العناصر الفنية واصلت سحب عينات دورية طوال فترة التوقف وحتى بعد التشغيل للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

شركة مياه الشرب سوهاج تسريب بقعة سولار محطة مياه السكساكا السطحية مركز طما

