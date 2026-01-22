إعلان

فوائد غير متوقعة.. ماذا يفعل السحلب بجسمك في الشتاء؟

كتب - محمود عبده :

05:30 م 22/01/2026

السحلب

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يتجه كثيرون إلى المشروبات الساخنة بحثا عن الدفء، ويأتي السحلب في مقدمة الخيارات المفضلة.
لكن هذا المشروب التقليدي لا يقتصر دوره على منح الإحساس بالحرارة، بل يحمل في تركيبته فوائد صحية متعددة قد لا يعرفها كثيرون، بحسب موقع WebMD.


فوائد صحية للسحلب:


تعزيز المناعة
يعد من المشروبات التي تدعم جهاز المناعة، ما يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء.


تهدئة المعدة وعلاج القرحة
يساعد الحليب الموجود في السحلب على تقليل التهابات المعدة وتهدئة قرحة المعدة، ما يجعله خيارا مناسبا لمن يعانون مشكلات هضمية.


تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء
يلعب السحلب دورا في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ والغازات، كما يسهم في تسهيل عملية الهضم.

السحلب
تقوية العظام والأسنان
بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الكالسيوم، يساعد السحلب على دعم صحة العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام وتسوس الأسنان.


دعم فقدان الوزن عند تناوله باعتدال
يسهم الكالسيوم في السحلب في تنشيط هرمون "الليبتين" المسؤول عن تنظيم الشهية وحرق الدهون، لكن ينصح بتناوله دون إفراط أو إضافة السكر لتفادي نتائج عكسية.


تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم
يساعد السحلب على تحسين الدورة الدموية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ضبط ضغط الدم، إلى جانب الإحساس بالدفء في الأجواء الباردة.

السحلب سحلب الشتاء

