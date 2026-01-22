لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي

في ظل الإقبال المتزايد على عسل النحل باعتباره غذاء طبيعيا غنيا بالفوائد الصحية، تبرز مشكلة انتشار الأنواع المغشوشة في الأسواق، ما يجعل المستهلك في حاجة إلى معرفة الفروق الدقيقة بين العسل النقي والمغشوش لتجنب الخداع والحفاظ على صحته.

ووفقا لموقع Only My Health، هناك عدد من العلامات التحذيرية التي يمكن أن تساعد المستهلك على التمييز بين العسل النقي والمغشوش، أبرزها:

رغوة أو فقاعات غير طبيعية

يشير استمرار وجود رغوة كثيفة على سطح العسل إلى احتمال تعرضه للتخمير أو دخوله في عمليات معالجة كيميائية غير صحية.

قوام سائل للغاية

إذا بدا العسل أقرب إلى الشراب أو الماء في سيولته، فقد يكون مخلوطا بالماء أو بمحاليل سكرية صناعية.

رائحة غير مألوفة

انبعاث رائحة كيميائية أو حلاوة صناعية مفرطة يعد مؤشرا على أن العسل غير طبيعي أو تعرض لإضافات خارجية.

معلومات مضللة على العبوة

الاعتماد على عبارات تسويقية مثل "نقي 100%" أو "طبيعي" لا يكفي، خاصة إذا كانت العبوة تفتقر إلى تفاصيل واضحة حول مصدر العسل أو نوع الأزهار أو أسلوب معالجته.

طعم مبالغ فيها

يمتاز العسل المغشوش بطعم حلو فقط دون أي نكهات طبيعية أو مذاق لاحق، على عكس العسل النقي الذي يتميز بتنوع نكهاته بحسب مصدره الزهري.