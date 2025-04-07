5 فواكه سحرية قد يحمي من فقر الدم.. أبرزها الرمان

الهيموجلوبين أساسي لنقل الأكسجين في الدم، ونقصه يسبب فقر الدم وما يتبعه من تعب وضعف.

ويمكن تحسين حالات فقر الدم عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وغني بالحديد وفيتامين سي، ومع ذلك، ينصح الأطباء دائما باستشارة الطبيب قبل إجراء أي تعديلات على النظام الغذائي.

وكشفت شبكة CNBC التليفزيونية الأمريكية عن 5 فواكه غنية بالحديد وفيتامين سي وحمض الفوليك تساعد على زيادة مستويات الهيموجلوبين بشكل طبيعي.

الرمان

غني بالحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

التفاح

يحتوي على مستويات معتدلة من الحديد، مما يسهم في تحسين إنتاج الهيموجلوبين عند تناوله مع مصادر فيتامين C.

الموز

يحتوي على الحديد وفيتامين B6 فإنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

التمر

مصدر طبيعي للحديد وحمض الفوليك، كما إنه يمد الجسم بالطاقة ويحسن مستوى الهيموجلوبين.

البطيخ

يُعتقد أن ارتفاع نسبة الماء، بالإضافة إلى الحديد وفيتامين C، يُعزز امتصاص الحديد عند تناول البطيخ باعتدال.

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