كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، استقبل خلال شهر يناير الماضي، نحو 34.5 ألف عينة، من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء، تم تحليلها بالأقسام المختلفة بالمعمل وإصدار النتائج الخاصة بها.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي حول أبرز جهود المعمل خلال شهر يناير الماضي، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية، والمساهمة في دعم الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إنه تم خلال شهر يناير الماضي، تحليل عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 6 آلاف عينة، فضلًا عن تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 3 آلاف عينة، إضافة إلى تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 24 ألف عينة تقريبًا بنسبة تقدر بنحو 71% من إجمالي العينات التي تم تحليلها خلال هذا الشهر، كما تم فحص أكثر من 1500 عينة لمشروع الرصد الوطني، ليصل إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها خلال الشهر ذاته 34.5 ألف عينة تقريبًا.

وأوضحت مدير المعمل، أن المعمل قد شهد عدة أنشطة على المستوى الدولي خلال يناير، حيث تم تجديد الاعتماد الدولي للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتوصية جهة الاعتماد بناءً على مراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل، مؤكدة تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس استراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

وفي إطار الزيارات الدولية، أشارت "عبداللاه"، إلى أن المعمل استقبل زيارة طلابية من جامعة طوكيو باليابان للاطلاع على دور المعمل بالمنظومة الرقابية على الصادرات والواردات الغذائية من خلال فحص الملوثات الغذائية والبيئية المختلفة وذلك في إطار برنامج لتبادل الزيارات الطلابية بين جامعة عين شمس وجامعة طوكيو، لافتة إلى أن مركز التدريب التابع للمعمل قد نظم أيضًا برنامجًا بعنوان نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقًا لمواصفة الأيزو 17025:2017 لمتخصصين من المراكز البحثية وشركات إنتاج وتصدير الأغذية الطازجة والمصنعة.

وأشارت مدير المعمل، إلى تنظيم المعمل بالتعاون مع كروب لايف مصر، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ورشة عمل بمحافظة الأقصر، استهدفت دعم منتجي ومصدري محصول الطماطم الطازجة والمجففة، حيث ناقشت الورشة أهمية متبقيات المبيدات وتأثيرها المباشر على عمليات الإنتاج والتصدير في مصر، وشارك بالحضور أكثر من 80 ممثلًا عن شركات إنتاج وتصدير محصول الطماطم الطازجة والمجففة، كما تم زيارة محطتين لتجفيف الطماطم بمركز إسنا في اليوم التالي لورشة العمل.

وقالت :عبداللاه"، إن المعمل قد شارك أيضًا خلال يناير في عدد من الفعاليات، حيث شارك بالحضور في ورشة العمل الفنية التي نظمتها وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمناقشة تنفيذ منشور إعداد الموازنة للسنة المالية 26/27، كما شارك في معرض ومؤتمر أجري إكسبو 2026 فى نسخته الحادية عشر للمستلزمات الزراعية على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، استقبل خلالها أكثر من 400 عميل من عملائه بجناحه، وعقد لقاءات مع شركات أخرى.

وفي إطار رفع كفاءة العاملين بالمعمل، أشارت مدير المعمل، إلى أنه تم تدريب بعض أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل على مواصفة الأيزو 17025:2017 والمنظم من قبل معهد المعايرة الألماني (BTP) بالتعاون مع الهيئة العامة للصادرات والواردات المصرية، كما تم تدريب عدد من الكوادر الفنية وأعضاء الهيئة البحثية على أحدث التقنيات بالأجهزة المعملية الواردة للمعمل، في إطار رفع كفاءة الكوادر الفنية بالمعمل واستمرار وتطوير مهارات العاملين بالمعمل.

