أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً باردة إلى شديدة البرودة في الصباح الباكر، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس يميل للدفء إلى الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 20 و22 درجة، وتسجل نحو 18 درجة على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 23 و28 درجة بالمناطق الجنوبية.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس صباحًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد، خاصة السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة، المواطنين، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد في ظل التباين الواضح في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

