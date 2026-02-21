إعلان

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من البرودة وتقلبات الطقس

كتب : محمد عبدالناصر

10:53 ص 21/02/2026

طقس بارد وأمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد أجواءً باردة إلى شديدة البرودة في الصباح الباكر، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس يميل للدفء إلى الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 20 و22 درجة، وتسجل نحو 18 درجة على السواحل الشمالية، بينما تتراوح بين 23 و28 درجة بالمناطق الجنوبية.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس صباحًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد، خاصة السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة، المواطنين، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد في ظل التباين الواضح في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أجواء باردة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت ثالث أيام رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الأرصاد حالة الطقس تقلبات الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني
رياضة عربية وعالمية

يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني
"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو
أخر موعد لتقديم مشروعات نداء الابتكار الأخضر لدعم الحلول البحثية المستدامة
جامعات ومعاهد

أخر موعد لتقديم مشروعات نداء الابتكار الأخضر لدعم الحلول البحثية المستدامة
قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات السبت
البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير