مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني

كتب : هند عواد

10:32 ص 21/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ديانج
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 11 صورة
    ديانج من مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ديانج
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 11 صورة
    ديانج من تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الانتقال إلى فالنسيا الإسباني، في صفقة انتقال حر.

وكان الأهلي رفض بيع ديانج إلى فالنسيا الإسباني، في الانتقالات الشتوية الماضية، ليرحل اللاعب بالمجان في الصيف المقبل، بعد نهاية عقده.

وذكرت إذاعة "90minuts" الإسبانية، أن بيدرو لوبيز طبيب فالنسيا الإسباني سافر إلى مصر الأسبوع الماضي.

وأضافت: "طبيب فالنسيا أجرى الكشف الطبي لأليو ديانج في أحد العيادات بالقاهرة، تمهيدا لضمه في الصيف المقبل".

وانضم ديانج إلى الأهلي، في عام 2019، ومنذ تلك الفترة شارك في 240 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11.

اقرأ أيضًا:

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديانج الأهلي فالنسيا الإسباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 فوائد مهمة للمشي بعد الإفطار.. دعم للهضم والصحة العامة
علاقات

4 فوائد مهمة للمشي بعد الإفطار.. دعم للهضم والصحة العامة
أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من البرودة وتقلبات الطقس
أخبار مصر

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من البرودة وتقلبات الطقس
كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
أخبار

كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بالتعدي على "فرد أمن" بكمبوند شهير
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بالتعدي على "فرد أمن" بكمبوند شهير
يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني
رياضة عربية وعالمية

يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير