بات المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الانتقال إلى فالنسيا الإسباني، في صفقة انتقال حر.

وكان الأهلي رفض بيع ديانج إلى فالنسيا الإسباني، في الانتقالات الشتوية الماضية، ليرحل اللاعب بالمجان في الصيف المقبل، بعد نهاية عقده.

وذكرت إذاعة "90minuts" الإسبانية، أن بيدرو لوبيز طبيب فالنسيا الإسباني سافر إلى مصر الأسبوع الماضي.

وأضافت: "طبيب فالنسيا أجرى الكشف الطبي لأليو ديانج في أحد العيادات بالقاهرة، تمهيدا لضمه في الصيف المقبل".

وانضم ديانج إلى الأهلي، في عام 2019، ومنذ تلك الفترة شارك في 240 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11.

