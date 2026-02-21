إعلان

أمريكا وكمبوديا تبحثان سلاما دائما على الحدود مع تايلاند

كتب : مصراوي

10:50 ص 21/02/2026

نائب وزير الخارجية الأمريكي كريس لاندو

بنوم بنه - (د ب أ)

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في ضمان سلام دائم على طول الحدود بين كمبوديا وتايلاند، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت .

وجرت المناقشات بعد ظهر أول أمس الخميس على هامش الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن، حيث أعرب لانداو عن تقديره لدور كمبوديا كعضو مؤسس في المجلس وأشاد بمشاركة رئيس الوزراء في القمة، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم السبت.

وأشار إلى أن أمريكا تدرك تماما أهمية السلام للمنطقة، وإنها لا تزال ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز الاستقرار المستدام على طول الحدود المشتركة.

وشكر رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية على جهودها المستمرة في عملية السلام وطلب الدعم المتواصل للمبادرات الحدودية. وأطلع لانداو أيضا على أحدث المستجدات على الأرض.

وأكد مجددا موقف كمبوديا القوي بشأن حل جميع قضايا الحدود سلميا، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية القائمة بين الدولتين.

وفي اكتوبر /تشرين الأول 2025 ، وقعت كمبوديا وتايلاند بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاصمة الماليزية كوالالمبور على اتفاق سلام تضمن هدنة في نزاعهما الحدودي الذي اندلع في يوليو/تموز من ذلك العام أدى إلى سقوط قتلى ومصابين لدى كلا الجانبين.

غير أن اشتباكات اندلعت مجددا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ، وعقب ذلك قال الرئيس ترامب إنه أجرى محادثات مع الزعيمين التايلاندي والكمبودي واتفقا على تجديد الهدنة.

كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي أمريكا كمبوديا الحدود بين كمبوديا وتايلاند حدود تايلاند رئيس الوزراء الكمبودي

