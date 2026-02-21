إعلان

الصومال: مقتل 3 إرهابيين في محافظتي شبيلي السفلى وجوبا الوسطى

كتب : مصراوي

11:05 ص 21/02/2026

الصومال

مقديشو- (أ ش أ)

كثفت الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهابيين، حيث أسفرت العمليات عن مقتل 3 من أبرز القيادات الإرهابية والتي أسهمت في جمع الأموال إجباريا ونهب ممتلكات المواطنيين في محافظتي شبيلي السفلى وجوبا الوسطى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت، أن العمليات العسكرية التي جرت في محافظتي شبيلي السفلى وجوبا الوسطى، أدت إلى مقتل الإرهابيين المتورطين في جمع الأموال ونهب الممتلكات العامة وتمويل الأعمال الإرهابية التي يتم تنفيذها في البلاد.

وأهابت الحكومة الصومالية، المواطنين بالعمل والتعاون مع الجهات الأمنية لتعزيز العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

Asha

الصومال الحكومة الصومالية إرهابيين صوماليين

