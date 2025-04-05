رغم فوائده.. هذا ما يفعله الرمان بجسم مرضى الكلى

كتب - سيد متولي

الرمان فاكهة خارقة تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن، وتعزز صحة القلب، لكن هل تعرف تأثيرها على مرضى الكلى؟.

وبحسب موقع "ذا هيلثي"، فإن تناول فاكهة الرمان قد يشكل خطرا على مرضى الكلى، بسبب المستويات العالية من البوتاسيوم.

ولأن الرمان يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإنه قد يؤثر سلبا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى، إذ قد يسبب مشكلات صحية خطيرة مثل فرط بوتاسيوم الدم، الذي يهدد وظيفة القلب.

أضرار محتملة لـ الرمان

يمكن لتناول كميات كبيرة من الرمان أن يسبب زيادة مستويات السكر في الدم، خاصة لأولئك الذين يعانون من تذبذب في مستويات الجلوكوز.

قد يسبب تناول الرمان الحساسية لدى بعض الأشخاص، وتتمثل الأعراض في الطفح الجلدي، الحكة، أو التورم.

بذور الرمان قد تكون غير مناسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

اقرا أيضًا:

مايا دياب تشعل التريند بإطلالة جريئة مستوحاة من الأخطبوط

طارد للسموم.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول وينقي جسمك من الشوائب

يحتوي على يرقات حية.. تعرّف على أخطر نوع جبن في العالم

"قنبلة موقوتة".. طبيب شهير يحذر من حصوات المرارة بعد وفاة إيناس النجار

5 أخطاء شائعة تُفقد وجبة الإفطار قيمتها الغذائية