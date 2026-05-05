إعلان

اندلاع حريق هائل في مجمع تجاري بالعاصمة الإيرانية طهران "صور- فيديو"

كتب : وكالات

08:09 م 05/05/2026

اندلاع حريق هائل في مجمع تجاري بالعاصمة الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 10 أشخاص في حريق اندلع داخل مجمع تجاري في المرحلة الرابعة بمدينة أنديشه غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب ما أفادت به صحيفة شهر آرانيوز الإيرانية، اندلع حريق في مجمع "أرجوان" التجاري الواقع في المرحلة الرابعة من أنديشه منذ ساعات.

وتتواجد حاليًا في موقع الحادث فرق الإطفاء والإسعاف والهلال الأحمر وقوات الأمن.

وقال علي بيداران، رئيس منظمة الإطفاء في أنديشه، في حديث لوكالة "إيسنا" بشأن الحريق الذي شوهد دخانه من جهة ألبرز وغرب طهران، إنه عند الساعة 16:40 من مساء اليوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن حريق في مجمع أرجوان التجاري بمدينة أنديشه، مضيفًا أن ثلاث وحدات إطفاء عملياتية إضافة إلى فرق دعم من مدينة شَهريار وصلت إلى الموقع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق هائل طهران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

15 صورة.. رنا رئيس تخطف الأنظار في لحظات رومانسية مع زوجها
زووم

15 صورة.. رنا رئيس تخطف الأنظار في لحظات رومانسية مع زوجها
ترامب: وصول النفط لـ102 دولار ثمن زهيد للغاية كنت أعتقد ارتفاعه لـ300
شئون عربية و دولية

ترامب: وصول النفط لـ102 دولار ثمن زهيد للغاية كنت أعتقد ارتفاعه لـ300
بالأسماء.. حركة تغييرات لقيادات وزارة التموين
أخبار مصر

بالأسماء.. حركة تغييرات لقيادات وزارة التموين
مخالفة لقانون الفيفا.. تمزق شورت شوبير يثير الجدل في مباراة الأهلي وإنبي
رياضة محلية

مخالفة لقانون الفيفا.. تمزق شورت شوبير يثير الجدل في مباراة الأهلي وإنبي
فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"
رياضة محلية

فرج عامر لمصراوي: "هشجع الأهلي ضد إنبي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها