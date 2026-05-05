أُصيب 10 أشخاص في حريق اندلع داخل مجمع تجاري في المرحلة الرابعة بمدينة أنديشه غرب العاصمة الإيرانية طهران.

#آتش‌سوزی 'پاساژ ارغوان در فاز ۴ شهر #اندیشه شهرستان شهریار استان تهران، سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت' pic.twitter.com/zOWaXBObGI — جنگجوی غریبه (@stranger_fight) May 5, 2026

وبحسب ما أفادت به صحيفة شهر آرانيوز الإيرانية، اندلع حريق في مجمع "أرجوان" التجاري الواقع في المرحلة الرابعة من أنديشه منذ ساعات.

وتتواجد حاليًا في موقع الحادث فرق الإطفاء والإسعاف والهلال الأحمر وقوات الأمن.

وقال علي بيداران، رئيس منظمة الإطفاء في أنديشه، في حديث لوكالة "إيسنا" بشأن الحريق الذي شوهد دخانه من جهة ألبرز وغرب طهران، إنه عند الساعة 16:40 من مساء اليوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن حريق في مجمع أرجوان التجاري بمدينة أنديشه، مضيفًا أن ثلاث وحدات إطفاء عملياتية إضافة إلى فرق دعم من مدينة شَهريار وصلت إلى الموقع.