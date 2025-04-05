نوع من اللحوم قد يعرضك لتصلب الشرايين والإصابة بالسرطان.. احذر تناوله

كتبت- آلاء نبيل:

يجهل العديد من الأشخاص أن تناول اللحوم المصنعة، مثل السجق والنقانق واللحوم المعلبة، خلال وجبة السحور، يعرض الصحة لمخاطر عديدة، ومنها خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن اللحوم المصنعة تحظى بشعبية واسعة بفضل مذاقها اللذيذ، لكنّها تعتبر من الأطعمة الخطيرة المكونة من مواد حافظة ومكونات ضارة لصحة الجسم، بداية من طريقة تصنيعها وصولًا إلى مرحلة التعبئة.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الاعتماد على اللحوم المصنعة في وجبة السحور يمكن أن يؤدي إلى المخاطر التالية:

1- ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم

تحتوي اللحوم المصنعة على كميات كبيرة من الصوديوم، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، خاصة خلال فترة الصيام حيث يميل الجسم إلى الاحتفاظ بالسوائل، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين.

2- المواد الحافظة والمضافات

تحتوي اللحوم المصنعة على مواد حافظة ومضافات كيميائية مثل النترات والنتريت، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم، كما قد تسبب هذه المواد مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات.

3- ارتفاع نسبة الدهون المشبعة

تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ما يزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الدهون المشبعة يمكن أن تساهم أيضًا في زيادة الوزن والسمنة.

4- انخفاض القيمة الغذائية

غالبًا ما تكون اللحوم المصنعة فقيرة بالعناصر الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، لذا فإن تناولها بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

وقدم أخصائي التغذية العلاجية نصائح لتناول وجبة سحور صحية خلال الأيام الباقية من شهر رمضان، وذلك من خلال:

تجنب تناول اللحوم المصنعة قدر الإمكان في وجبة السحور.

الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية العالية مثل مصادر البروتين الصحية، بما في ذلك البيض، الفول، الحمص، والزبادي.

تناول الخضروات والفواكه الطازجة للحصول على الألياف والفيتامينات والمعادن.

الحرص على تناول كميات كافية من الماء لترطيب الجسم وتجنب الجفاف.

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