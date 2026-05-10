أكد حمدي عز، نقيب السياحيين، أن السياحة البيئية في مصر تحظى حاليًا باهتمام غير مسبوق، مشيرًا إلى أن القطاع شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتخييم والكامبات السياحية داخل المناطق الصحراوية.

وقال حمدي عز، خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، الأحد، بعنوان: “كيف يمكن تنمية السياحة البيئية في مصر؟”، إن مصر كانت تعاني في السابق من بعض المشكلات المرتبطة بالتخييم، إلا أن الأوضاع تغيرت بشكل كبير، وأصبحت الكامبات أكثر تطورًا وحداثة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا.

نقيب السياحيين: السياحة البيئية أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الحفاظ على الطبيعة

أضاف نقيب السياحيين، أن السياحة البيئية أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الحفاظ على البيئة والطبيعة، موضحًا أنه لا يتم استخدام وسائل تكنولوجية داخل الصحراء، وأن الأنشطة المرتبطة بالتخييم تعتمد على الطبيعة بشكل كامل.

وأشار إلى أن إنشاء الكامبات السياحية في الصحراء يتم باستخدام خامات طبيعية، وذلك بهدف الحفاظ على التراث البيئي والطابع الطبيعي للمناطق الصحراوية.