المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تسجيل قمم تاريخية في ختام جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

03:43 م 10/05/2026

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.91% عند مستوى 54628 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.


وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.40%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.72%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 16.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 185.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 168.9 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.99% عند مستوى 53605 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.


الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم


ارتفع سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 19.81%، ليغلق على سعر 1173 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 979 جنيهًا.


وصعد سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 14.64%، ليغلق على سعر 75.72 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 66.05 جنيه.


وزاد سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 11.46%، ليغلق على سعر 176 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 157.9 جنيه.


وصعد سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 11.20%، ليغلق على سعر 7.25 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.52 جنيه.


وارتفع سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 10.16%، ليغلق على سعر 9 جنيهات للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 8.17 جنيه.


الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم


انخفض سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للأسمنت-1 بنسبة 23.42%، ليغلق على سعر 2.06 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.69 جنيه.


وتراجع سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 3.89%، ليغلق على سعر 81 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 84 قرشًا.


وانخفض سهم حق اكتتاب شركة الاسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 بنسبة 3.79%، ليغلق على سعر 47.02 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 48.87 جنيه.


وتراجع سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية بنسبة 3.75%، ليغلق على سعر 2.31 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.4 جنيه.


وهبط سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بنسبة 3.73%، ليغلق على سعر 1.29 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.34 جنيه.

