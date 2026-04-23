تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية الليلة لتحديث التوقيت الصيفي

كتب : آية محمد

02:34 م 23/04/2026 تعديل في 02:35 م

شركات المحمول العاملة في السوق المصري

تستعد شركات المحمول العاملة في السوق المصري لتطبيق التوقيت الصيفي، من خلال تنفيذ تحديثات فنية دورية على أنظمتها، وهو ما قد يؤدي إلى توقف بعض خدمات المحافظ الإلكترونية مؤقتا خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا الإطار، أخطرت شركة فودافون عملاءها برسالة نصية، أعلنت فيها عن إيقاف خدمة "فودافون كاش" بشكل مؤقت اليوم الخميس بدءا من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 3 صباحا، وذلك في إطار تحديث أنظمتها بما يتوافق مع التوقيت الصيفي.

وجاء نص الرسالة كالتالي: بنفكرك إن الساعة هتتغير للتوقيت الصيفي، وده هيأثر على خدمات فودافون كاش من الساعة 11 مساء يوم الخميس 23 أبريل حتى الساعة 3 صباحا يوم الجمعة 24 أبريل".

وتعد فودافون واحدة من أربع شركات اتصالات تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في السوق المصري، إلى جانب إي آند، واورنج، و"وي".

ويعد التوقف المؤقت للخدمات لإجراء أعمال الصيانة أو تحديث التوقيت من الإجراءات المعتادة، خاصة مع التبديل بين التوقيتين الصيفي والشتوي.

ومن المقرر بدء العمل بالتوقيت الصيفي مع الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل اليوم الخميس 23 أبريل، وفق نص قرار رئيس الجمهورية.

