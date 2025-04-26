احذر هذا الشعور.. حسام موافي يوضح أسباب الإمساك وكيفية علاجه (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، من خطورة تجاهل الشعور بالتبرز الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك، الذي يعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، إذ يعاني منه نحو ثلث الشعب المصري.

وأوضح "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الإمساك يمكن أن يكون بسيطًا، ولكنه في بعض الحالات قد يرتبط بأسباب مرضية نادرة.

وكشف أن بعض حالات الإمساك تنتج عن إهمال مستمر لاحتياجات الجسم الطبيعية، ما يؤدي إلى فقدان الشعور بالتبرز بمرور الوقت، مضيفًا أن الجسم يشبه "مخزن الحديد" الذي يحتاج إلى التفريغ بشكل دوري لاستقبال الجديد، والتفريغ هنا يتمثل في التبرز.

كما فسر "موافي" مفهوم الإمساك علميًا، قائلاً إنه يعني بقاء الطعام في الجهاز الهضمي أكثر من 48 ساعة، بينما يتم تعريف الإسهال على أنه خروج الطعام من الجسم خلال أقل من 6 ساعات، مشددًا على ضرورة التفرقة بين هذين المفهومين لفهم طبيعة المشكلة بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه من الضروري تجنب الاعتماد على المسكنات أو الملينات لفترات طويلة، محذرًا من عواقب ذلك على الصحة العامة، داعيًا إلى استشارة الطبيب المتخصص في حال استمرار الإمساك لفترات طويلة، خاصة أن هناك احتمالية لوجود أسباب خلقية تستدعي فحصًا دقيقًا.

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