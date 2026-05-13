أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لوظائف جديدة لصالح الأزهر الشريف، للتعاقد مع عدد (4517) وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، وذلك وفقًا للمحافظات المعلنة عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ويأتي الإعلان في إطار دعم العملية التعليمية داخل الأزهر الشريف، إذ أوضح الجهاز أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة من 25 مايو 2026 وحتى 10 يونيو 2026.

شروط التقديم لوظائف معلم مساعد قرآن كريم

حدد الإعلان عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

واشترط ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، وألا يزيد السن عن 40 عامًا وقت نشر الإعلان، مع الحصول على تقدير عام “جيد” على الأقل.

التقديم وفق محل الإقامة والتوزيع

أكد الجهاز ضرورة التقديم في المحافظة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، على أن يتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على المناطق والإدارات التعليمية وفقًا للاحتياج داخل كل محافظة.

اختبارات وتدريبات إلزامية

أوضح الإعلان أن المتقدمين سيخضعون لامتحانات تحريرية وفق القواعد المقررة، يليها اجتياز تدريبات تحددها الجهة الطالبة، بالإضافة إلى الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين النهائيين.

رسوم التقديم والمستندات

أشار الإعلان إلى سداد 20 جنيهًا رسوم امتحان، بالإضافة إلى 200 جنيه رسوم إجراءات التقديم، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، والموقف من الخدمة العسكرية وغيرها.

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أن جميع الشروط الواردة تقع مسؤوليتها على الجهة الطالبة، مع حفظ الحقوق القانونية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

