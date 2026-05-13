إعلان

تنسيق 2026| مصروفات وكليات جامعة الريادة بمدينة السادات

كتب : عمر صبري

05:00 ص 13/05/2026

جامعة الريادة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت جامعة الريادة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية القبول والقيد المبكر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، خلال تنسيق الجامعات 2026-2027.

وفيما يلي كليات ومصروفات جامعة الريادة:
طب الفم والأسنان: 139 ألف جنيه.
العلاج الطبيعي: 96 ألف جنيه.
التمريض: 64 ألفًا و500 جنيه.
الهندسة: 65 ألف جنيه.
الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 85 ألفًا و500 جنيه.
إدارة الأعمال: 54 ألف جنيه.
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 59 ألفًا و800 جنيه.
الصيدلة: 94 ألفًا و250 جنيهًا.

ومن المتوقع انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026-2027 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ومن المقرر انعقاد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، وطلاب الثانوية الأزهرية، خلال الشهرين المقبلين.

رياد

إقرأ أيضًا

تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم بـ"عين شمس"

"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الريادة تنسيق الجامعات 2026 الثانوية العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
رياضة محلية

لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
الفيومي: تعديلات قانون التصالح الجديدة "إنجاز" ينهي معوقات 3 ملايين مواطن
أخبار مصر

الفيومي: تعديلات قانون التصالح الجديدة "إنجاز" ينهي معوقات 3 ملايين مواطن
"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
زووم

"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
زووم

"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان