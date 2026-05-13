بدأت جامعة الريادة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية القبول والقيد المبكر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، خلال تنسيق الجامعات 2026-2027.

وفيما يلي كليات ومصروفات جامعة الريادة:

طب الفم والأسنان: 139 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي: 96 ألف جنيه.

التمريض: 64 ألفًا و500 جنيه.

الهندسة: 65 ألف جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 85 ألفًا و500 جنيه.

إدارة الأعمال: 54 ألف جنيه.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 59 ألفًا و800 جنيه.

الصيدلة: 94 ألفًا و250 جنيهًا.

ومن المتوقع انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026-2027 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ومن المقرر انعقاد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، وطلاب الثانوية الأزهرية، خلال الشهرين المقبلين.

