لا تتناول الخبز بكثرة أثناء الفطار.. وهذا ما يحدث لجسمك

تناول الخبز بكميات كبيرة في وجبة الفطار، خاصة إذا كان من النوع الأبيض أو المصنوع من الحبوب المكررة، يمكن أن يؤدي إلى عدة تأثيرات على جسمك

ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم

وفقًا لما جاء في صحيفة healthline، إن الخبز الأبيض يتحول بسرعة إلى سكر في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز في الدم، هذا الارتفاع يحفز البنكرياس على إفراز كمية كبيرة من الأنسولين لمحاولة إعادة السكر إلى مستوياته الطبيعية.

انخفاض سريع في مستويات السكر في الدم والشعور بالجوع

بعد الارتفاع السريع في السكر والأنسولين، غالبًا ما يتبع ذلك انخفاض حاد في مستويات السكر في الدم. هذا الانخفاض يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع والتعب والرغبة في تناول المزيد من الكربوهيدرات أو السكريات للحصول على طاقة سريعة، مما يخلق حلقة مفرغة.

نقص في العناصر الغذائية الأساسية

الخبز الأبيض غالبًا ما يكون فقيرًا في الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة في الحبوب الكاملة. الاعتماد بشكل كبير عليه في الفطار يعني أنك قد تفوت الحصول على هذه العناصر الغذائية الهامة في بداية يومك.

زيادة خطر زيادة الوزن

نظرًا لارتفاع مؤشره الجلايسيمي وانخفاض محتواه من الألياف، فإن تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض في الفطار قد يساهم في زيادة السعرات الحرارية المتناولة والشعور بالجوع بعد فترة قصيرة، مما يزيد من احتمالية تناول المزيد من الطعام على مدار اليوم وبالتالي زيادة الوزن على المدى الطويل.

الشعور بالانتفاخ والغازات

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الغلوتين الموجود في الخبز أو قد يجدون صعوبة في هضم كميات كبيرة منه، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والغازات وعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

تأثير سلبي على مستويات الطاقة على المدى الطويل

الاعتماد على الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الخبز الأبيض للحصول على الطاقة في الصباح قد يوفر دفعة طاقة قصيرة الأمد، ولكن سرعان ما يتبعها شعور بالخمول والتعب. الفطار المتوازن الذي يحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية يوفر طاقة مستدامة طوال الصباح.

بدائل صحية للخبز في الفطار

الشوفان.

البيض

الزبادي اليوناني مع الفواكه والمكسرات

الحبوب الكاملة

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