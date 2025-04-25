5 مخاطر صحية عند الاستحمام قبل النوم مباشرة

على الرغم من أن الاستحمام قبل النوم يمكن أن يكون مريحًا ويساعد على الاسترخاء، إلا أن هناك بعض المخاطر الصحية المحتملة إذا تم ذلك مباشرة قبل الخلود إلى الفراش، وفقًا لموقع medicalxpress.

صعوبة النوم أو اضطرابه

يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى رفع درجة حرارة الجسم. لكي تنام بشكل جيد، تحتاج درجة حرارة جسمك إلى الانخفاض بشكل طبيعي، الاستحمام مباشرة قبل النوم قد يعيق هذه العملية، مما يجعل من الصعب عليك النوم أو قد يؤدي إلى نوم متقطع وغير مريح.

زيادة خطر الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا

عندما تخرج من الحمام الدافئ إلى غرفة ذات درجة حرارة أقل مباشرة قبل النوم، قد يكون جسمك أكثر عرضة للتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة، هذا قد يضعف جهاز المناعة مؤقتًا ويزيد من خطر الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا، خاصة إذا كان شعرك لا يزال مبللاً.

جفاف الجلد

الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يمكن أن يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافها وتهيّجها، إذا لم تقم بترطيب بشرتك مباشرة بعد الاستحمام وقبل النوم، فقد يزيد هذا الجفاف ويسبب الحكة والانزعاج أثناء الليل.

تفاقم بعض الحالات الجلدية

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات جلدية مثل الإكزيما أو الصدفية، قد يؤدي الاستحمام بالماء الساخن مباشرة قبل النوم إلى تفاقم الأعراض مثل الحكة والالتهاب.

زيادة احتمالية تقلصات العضلات الليلية

قد يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى استرخاء العضلات بشكل مؤقت، ومع ذلك، عندما تنخفض درجة حرارة الجسم بعد ذلك، قد تصبح العضلات أكثر عرضة للتقلصات الليلية المؤلمة لدى بعض الأشخاص.

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