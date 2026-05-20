تعقد وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، مؤتمر "استشراف مستقبل مصر في التعليم" لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر تحت عنوان «الأدلة.. التقدم.. والرؤية المستقبلية»، وذلك برئاسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة.

ويشهد المؤتمر حضور عدد من وزراء التعليم السابقين، بينهم الدكتور رضا حجازي، والدكتور هلالي الشربيني، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، والدكتور محب الرافعي.

كما يشارك في المؤتمر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة والدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة السابقة.

ويشارك أيضًا الدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس، والسيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة لمناقشة مستقبل تطوير منظومة التعليم في مصر والرؤى المقترحة للإصلاح التعليمي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب عدد من الصحفيين.