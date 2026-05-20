تراجعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 30 و40 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 24 و30 جنيهًا.