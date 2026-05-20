في ليلة الحسم.. مصدر يكشف صاحب القضية رقم 18 ضد الزمالك

كتب : محمد خيري

11:29 ص 20/05/2026 تعديل في 11:38 ص
    الزمالك (4)
    الزمالك (1)
    جماهير الزمالك
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (7)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (1)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (3)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (20)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (6)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (5)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (12)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (9)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (11)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (10)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (8)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (4)

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على صعيد ملفاته الدولية، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الساعات الماضية فرض إيقاف قيد جديد على النادي، ليُضاف إلى سلسلة القضايا المرفوعة ضد القلعة البيضاء بسبب مستحقات مالية متأخرة.

وكشف مصدر مطلع أن القضية الأخيرة تعود إلى مساعد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للزمالك، حيث تقدم بشكوى للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، والمقدرة بنحو 60 ألف دولار، لم يحصل عليها خلال فترة عمله مع الفريق.

18 قضية ضد الزمالك في فيفا

وبإضافة هذه القضية، ارتفع عدد قضايا إيقاف القيد المسجلة ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى 18 قضية، ما يزيد من تعقيد موقف النادي في ظل سعيه لتسوية ملفاته المالية خلال الفترة المقبلة.

ويواجه الزمالك تحديًا كبيرًا لإنهاء القضايا الصادر بشأنها أحكام نهائية قبل الموعد المحدد للحصول على الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات بالموسم المقبل، إذ يتعين عليه تسوية 18 قضية قائمة قبل 31 مارس لضمان استيفاء شروط الترخيص.

وتشمل قائمة الشكاوى المرفوعة ضد النادي عددًا من الأندية والجهات، أبرزها نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بشأن مستحقات صفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، إلى جانب نادي شارلروا البلجيكي بسبب مستحقات تتعلق بصفقة انتقال الفلسطيني عدي الدباغ إلى صفوف الفريق الأبيض.

ليلة حسم الدوري المصري

وعلى صعيد أخر، يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في ختام بطولة الدوري المصري الممتاز، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، حيث يحتاج الأبيض لنقطة التعادل، للتتويج بشكل رسمي بطلا للمسابقة.

