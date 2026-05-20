أكدت موسكو وبكين في بيان مشترك أن العلاقات الصينية الروسية لا تمثل تكتلا ولا تحمل طابع مواجهة وليست موجهة ضد دول أخرى، مشددتين على أن هذه الروابط تسهم في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب يتسم بالعدل والإنصاف.

وشدد البيان على رفض الهيمنة بأي شكل، مؤكدا أنه "ليست هناك دول أو شعوب من الدرجة الأولى في العالم" وأن التسلط الدولي غير مقبول إطلاقا.

تعزيز العلاقات الصينية الروسية في المجال العسكري والأمني

وأعلن الجانبان عزمهما تعزيز آليات التعاون في المجال العسكري، مع مواصلة التصدي لمختلف التحديات والتهديدات الدولية، معبرين عن معارضة استخدام ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وحذر البيان، من أن مشروع "القبة الذهبية" الأمريكي له تأثير سلبي خطير على الأمن الدولي والاستقرار العالمي.

موقف العلاقات الصينية الروسية من أزمات الشرق الأوسط

ودعا البيان أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى الجلوس على طاولة التفاوض لإنهاء الصراعات، مع التشديد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة لإنهاء المعاناة الإنسانية.

تصريحات شي جين بينج حول مستقبل العلاقات الصينية الروسية

أوضح الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه أجرى حوارا استراتيجيا مع نظيره الروسي بشأن العديد من المسائل الحيوية، مؤكدا السعي للارتقاء بالعلاقات الصينية الروسية إلى مستوى جديد يضمن بناء نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة، خصوصا وأن العالم اليوم بات غير آمن ويشهد محاولات للهيمنة من طرف واحد.

آفاق العلاقات الصينية الروسية في قطاع الطاقة والتجارة

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقات الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وهي مستمرة في النمو، مشيرا إلى التعاون الفعال في مجال الطاقة والاستعداد لتصديرها للسوق الصينية بصفة مستمرة وبثبات ودون انقطاع.

وأضاف بوتين أن الجانبين يعملان على تعزيز الشراكة في مجال المعادن الحيوية، كاشفا أن جميع التسويات التجارية بين البلدين تتم حاليا بالعملات المحلية.

وأكد بوتين، على أن موسكو وبكين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة ذات سيادة، وأن العلاقات الصينية الروسية المتينة تلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية، مشددا على وقوف البلدين "صفا واحدا" في دعم حماية القانون الدولي.