سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

10:13 ص 20/05/2026

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، مع بداية تعاملات الأربعاء 20-5-2026، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4546 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5845 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6820 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7794 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 54560 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242393 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389700 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 4478 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

