مباحث القاهرة تضبط متهماً هارباً من حكم قضائي بعد استغاثة إلكترونية

كتب : علاء عمران

11:04 ص 20/05/2026 تعديل في 11:15 ص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التماس أحد الأشخاص تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه ضد آخر بمحافظة الإسماعيلية. رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المنشور وبدأت في فحص السجلات الرسمية وتحديد هوية المحكوم عليه لضمان سيادة القانون وإعادة الحقوق لأصحابها.

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان تواجد المشكو في حقه وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة. جاءت عملية الضبط عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاعات مصلحة الأمن العام ومديريتي أمن الإسماعيلية والقاهرة لسرعة التعامل مع الالتماس المقدم وضمان تنفيذ القرارات القضائية الصادرة.

اتخذت القوات كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم ترحيله تمهيداً لعرضه على جهات الاختصاص لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

