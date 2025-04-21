احذر تناول هذا المشروب بعد الفسيخ والرنجة.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

كتبت- آلاء نبيل:

يعتبر الفسيخ والرنجة من الأطعمة الشائعة التي يحرص على تناولها العديد من الأشخاص احتفالا بشم النسيم، كما يميل البعض أيضًا إلى تناول المشروبات الغازية بعد الانتهاء من الطعام، دون معرفة مخاطر ذلك.

بحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لمصراوي، أن تناول المشروبات الغازية مباشرة بعد وجبة غنية بالأملاح مثل الفسيخ والرنجة، قد تحدث بعض التفاعلات في الجهاز الهضمي، منها انتفاخ البطن وزيادة كما أن المشروبات الغازية تزيد من هذه الأعراض.

وأضاف القيعي، أن تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على تركيز الأحماض والإنزيمات الهاضمة في المعدة، تعيق عملية الهضم وتؤدي إلى الشعور بالثقل والامتلاء لفترة أطول، كما أن محتواها العالي من السكريات والأملاح تزيد من الشعور بالعطش على المدى الطويل، خاصة بعد تناول أطعمة مالحة مثل الفسيخ والرنجة.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية، بضرورة تجنب تناول المشروبات الغازية مباشرة بعد الفسيخ والرنجة، و استبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية غير المحلاة أو الشاي الأخضر للمساعدة في عملية الهضم وتجنب الشعور بالانزعاج كما ينصح بالانتظار فترة من الوقت بعد تناول الوجبة قبل شرب أي كمية كبيرة من السوائل.

اقرا أيضا:

يرفع السكر.. هذا المشروب الشعبي يضر بعظامك وكبدك

احذر.. علامات تشير إلى اقتراب حدوث الموت القلبي المفاجئ

درع للقلب.. عصير يحارب "القاتل الصامت" والسكتات القلبية

هل تنتقل جرثومة المعدة للإنسان عن طريق الأكل؟.. احذر الأعراض

السبب الأول لسرطان القولون.. توقف عن تناول هذا الطعام فورا