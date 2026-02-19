كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من الولايات المتحدة أن نوبات الغضب القصيرة قد تؤثر على الأوعية الدموية وتضعف الدورة الدموية وتزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضح الباحثون أن 8 دقائق فقط من الغضب كافية لخفض قدرة الأوعية الدموية على التوسع ويستمر هذا التأثير لمدة تصل إلى 40 دقيقة لاحقة.

وأظهرت الدراسة أن نوبات الغضب الشديدة قد تلحق ضررا بالغا بصحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "هيلث".

وأشار الباحثون أن الأوعية الدموية السليمة تتسع عادة للسماح بتدفق الدم بسلاسة، وعندما تتصلب يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم، مما يسبب ضغطا على الجهاز القلبي الوعائي، ومع مرور الوقت، تزيد نوبات الغضب المتكررة من خطر الإصابة بما يلي:

ضغط دم مرتفع

تلف الشرايين

تراكم البلاك

نوبة قلبية

سكتة دماغية

لماذا يؤثر الغضب على القلب؟

يحفز الغضب استجابة الجسم للقتال أو الهروب، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول.

وتساعد هذه الهرمونات على تضييق جدران الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وقال الدكتور نيميت سي شاه استشاري أمراض القلب الهندي: "نوبة غضب واحدة لا تسبب ضررا دائما، إلا أن تكرار الغضب يمكن أن يلحق ضررا تدريجيا بالأوعية الدموية".

وأضاف: "الغضب المتكرر يتراكم، مما يؤدي إلى تراكم اللويحات وزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية".

عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

نمط الحياة الخامل

العادات الخاملة

قلة النوم

الإجهاد المزمن

نصائح مهمة للتحكم في الغضب وحماية القلب

حاول التنفس بعمق كلما شعرت بالغضب.

المشي بانتظام وممارسة التمارين الرياضية يوميا.

الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة حوالي 8 إلى 9 ساعات للبالغين.

ممارسة التأمل واليوجا.

الحرص على إجراء فحوصات دورية منتظمة للقلب.

ضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الحفاظ على الوزن

