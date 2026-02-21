مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

موقف طريف للاعبة مانشستر يونايتد مع إحدى المشجعات

كتب : هند عواد

08:00 ص 21/02/2026
    ميلڤين مالار (1)
    ميلڤين مالار (3)
    ميلڤين مالار (5)
    ميلڤين مالار (6)
    ميلڤين مالار (4)
    ميلڤين مالار (7)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، موقفا طريفا للاعبة الأول الفرنسية ميلفين مالار.

ويضرب فريق السيدات بنادي مانشستر يونايتد موعدا مع بايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بهدفين نظيفين، وذلك عن طريق جوليان زيجيوتي أولمي وجيس بارك.

ونشر الحساب الرسمي لموقع "ESPN"، على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للفرنسية ميلفين مالار، أثناء التوقيع للجماهير في المدرجات.

وظهرت ميلفين وهي تستأذن من والدة طفلة تشجع مانشستر يونايتد، قبل التوقيع لها على ملابسها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا للسيدات

