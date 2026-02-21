موقف طريف للاعبة مانشستر يونايتد مع إحدى المشجعات

كواليس صداقة محمد صلاح مع لاعبي ليفربول في التدريبات.. من هم الأقرب له؟

حالة استياء بين الأندية العالمية بسبب كأس العالم للأندية.. ما القصة؟

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، موقفا طريفا للاعبة الأول الفرنسية ميلفين مالار.

ويضرب فريق السيدات بنادي مانشستر يونايتد موعدا مع بايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بهدفين نظيفين، وذلك عن طريق جوليان زيجيوتي أولمي وجيس بارك.

ونشر الحساب الرسمي لموقع "ESPN"، على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو للفرنسية ميلفين مالار، أثناء التوقيع للجماهير في المدرجات.

Had to get that Melvine Malard signature one way or the other 😂 pic.twitter.com/uBBR03Z68a — ESPN UK (@ESPNUK) February 20, 2026

وظهرت ميلفين وهي تستأذن من والدة طفلة تشجع مانشستر يونايتد، قبل التوقيع لها على ملابسها.