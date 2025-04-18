علامات صامتة في اليدين.. أعراض مبكرة قد تكشف سكتة دماغية وشيكة

كتبت- آلاء نبيل:

تعتبر السكتة الدماغية هي حالة تؤثر بشكل أساسي على الدماغ، إلا أن تأثيرها يمكن أن يمتد ليشمل أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الأطراف العلوية، لذا التعرف المبكر على هذه الأعراض أمر بالغ الأهمية للحصول على العلاج الفوري وتقليل الأضرار المحتملة.

وبحسب ما ذكره موقعي Mayo Clinic وNIH، إليك أبرز العلامات التحذيرية التي قد تظهر على اليدين قبل الإصابة بالسكتة الدماغية:

الضعف المفاجئ أو الشلل

قد يشعر الشخص بضعف مفاجئ أو عدم القدرة على تحريك إحدى اليدين أو كلتيهما، وفي بعض الحالات، قد يحدث شلل كامل، و يلاحظ صعوبة في رفع الأشياء أو الإمساك بها.

الشعور بالتنميل

يمكن أن يحدث تنميل مفاجئ أو شعور بالوخز في إحدى اليدين أو كلتيهما، وقد يكون هذا الشعور مصحوبًا بفقدان الإحساس.

صعوبة استخدام اليدين

قد يواجه الشخص صعوبة في أداء المهام التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين اليد والعين، مثل الكتابة أو ربط الأزرار.

الارتعاش اللاإرادي

في حالات نادرة، قد تظهر حركات اهتزازية أو ارتعاش لاإرادي في اليدين.

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