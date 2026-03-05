إعلان

بقائي: نستهدف القواعد الأمريكية بحذر لتجنب المدنيين

كتب : وكالات

02:27 م 05/03/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده "تمارس أقصى درجات الحذر" عند استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأضاف بقائي أن مجلس القيادة المؤقت في إيران يواصل إدارة شؤون البلاد إلى حين تعيين مرشد جديد.

كما انتقد المسؤول الإيراني التصريحات الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قالت في وقت سابق إنها دمرت القدرات النووية الإيرانية خلال "حرب الأيام الاثني عشر"، لكنها تقول اليوم إن إيران على بعد أسبوع من تصنيع قنبلة نووية.

هجمات على الخليج إيران وأمريكا هجمات على الخريج قاعدة أمريكية

