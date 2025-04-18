خضار شهير يقي من أرتفاع الكوليسترول والسكر معا

الخضار الشهير الذي يشتهر بفوائده في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والسكر معًا هو البامية، وفقًا لـ healthline.

غنية بالألياف القابلة للذوبان

تحتوي البامية على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مثل البكتين. هذه الألياف تشكل مادة هلامية في الجهاز الهضمي وترتبط بالكوليسترول، مما يمنع امتصاصه في الدم ويساعد على إخراجه من الجسم عبر البراز.

كيف تساعد البامية في تنظيم مستويات السكر في الدم؟

غنية بالألياف

الألياف بشكل عام تبطئ عملية امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يساعد على منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الوجبات.

مؤشر جلايسيمي منخفض

تعتبر البامية من الخضروات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

تعتبر البامية مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يعزز الصحة العامة.

يمكن تناول البامية بطرق متنوعة مثل الطبخ، الشوي، أو إضافتها إلى الحساء والأطباق المختلفة للاستفادة من فوائدها الصحية.

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