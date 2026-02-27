مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة

أعلنت مصر أنها تتابع تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان، التي اندلعت أمس.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تصاعد التوترات والاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان، التي شهدت أمس اشتباكات عسكرية أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين".

وناشدت مصر جميع الأطراف بضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة أهمية بذل كافة المساعي الدبلوماسية الممكنة لتحقيق التهدئة ونزع فتيل الأزمة، تفادياً لانزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، حسب ما أوردته وزارة الخارجية في البيان.

كما شددت مصر على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الخلافات، بما يصون أمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق متصل أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا مع السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية اليوم الجمعة 27 فبراير، حيث استمع إلى شرح مفصل من الوزير الباكستاني حول حقيقة الأوضاع والتطورات.

وأعرب عبد العاطي من جانبه عن قلق مصر البالغ من التطورات الأخيرة، داعيًا إلى التهدئة وضبط النفس بما يسهم فى خفض التصعيد وتجنيب المنطقة مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

يشار إلى أن الحدود "الحدود الباكستانية الأفغانية"، شهدت ليلة الجمعة وفجر السبت، تصعيدا عسكريا هو الأعنف من نوعه، حيث نفذت القوات الباكستانية غارات جوية مكثفة على ولاية "ننكرهار" الأفغانية، تلاها توغل بري وقصف مدفعي ثقيل، فيما هز انفجار ضخم أرجاء العاصمة كابل، وسط تضارب كبير في حصيلة الخسائر بين الجانبين.