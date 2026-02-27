إعلان

فاتورة سحور بـ1231 جنيهًا في الإسكندرية.. والسياحة تتحرك فورًا (صور)

كتب : محمد عامر

02:07 م 27/02/2026 تعديل في 02:40 م
    قائمة المأكولات معدلة من السياحة باللون الأزرق (1)
    قائمة المأكولات معدلة من السياحة باللون الأزرق (2)
    فاتورة وجبة سحور تثير الجدل بالإسكندرية

أثارت فاتورة وجبة سحور بمطعم شعبي شهير بمنطقة بحري بالإسكندرية حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد فوجئ مواطن بسداد مبلغ 1231 جنيهًا مقابل وجبة تشمل فول وفلافل وأجبان، وهو ما اعتبره العديد مبالغًا فيه نظرًا لأن المطعم غير مصنف سياحيًا.

نشر الفاتورة وتفاعل المواطنين

قام المواطن بنشر الفاتورة عبر صفحات فيسبوك، ما أثار موجة من الانتقادات واستنكار المواطنين، ووصفوا الواقعة بأنها استغلالية، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة ضد المطعم لضمان عدم تكرار الأمر.

تحرك عاجل من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

في استجابة سريعة، رصد فريق العلاقات العامة والإعلام بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف الشكوى واتخذ الإجراءات اللازمة. تم تشكيل حملة تفتيشية للمطعم الواقع بحي الجمرك للتأكد من صحة الشكوى وضبط الأسعار وفقًا للقوانين المعمول بها.


خفض الأسعار واتخاذ إجراءات تصحيحية

أكدت الإدارة أن الحملة أسفرت عن خفض أسعار وجبات السحور في المطعم وتعديل القائمة، مع توجيه إخطار للمدير المسؤول للحضور إلى مقر الإدارة المركزية لمراجعة الأسعار وإدراجها بالقائمة الرسمية المعتمدة.

استعداد لاستقبال شكاوى المواطنين

وأشارت الإدارة إلى جاهزيتها لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين عبر صفحة الإدارة على فيسبوك، لمتابعة أي تجاوزات مستقبلية في أسعار المطاعم والشواطئ، وضمان حماية حقوق الزبائن.

