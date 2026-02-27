إعلان

مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي بالغربية بسبب الخلاف على غسل سيارة

كتب : علاء عمران

02:17 م 27/02/2026

طرفا مشاجرة

ضبطت أجهزة الأمن بالغربية طرفي مشاجرة نشبت بين عدة أشخاص وأسفرت عن إصابات باستخدام عصي خشبية وسلاح أبيض، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات أن الخلاف بدأ يوم 21 الجاري بمركز شرطة قطور، عندما قام أحد أفراد الطرف الثاني بغسل سيارته في الشارع أمام محل إقامة الطرف الأول، ما أدى إلى تطور المشاجرة إلى اعتداء بالضرب، أُصيب فيه المشاركون بجروح قطعية متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط طرفا المشاجرة مع الأسلحة المستخدمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

