روسيا تعلن السيطرة على بلدة "كراسنوزنامينكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تمكن قواتها من بسط سيطرتها الكاملة على بلدة "كراسنوزنامينكا" الواقعة في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وذلك في إطار تقدمها الميداني المستمر.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، على مواقع استراتيجية، وحررت بلدة كراسنوزنامينكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضافت، أن "الجيش الروسي نفذ 8 ضربات انتقامية هذا الأسبوع، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت الطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى بنى تحتية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان: "في الفترة من 21 إلى 27 فبراير من هذا العام، وردا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربتين جماعيتين و6 ضربات جماعية، أسفرت عن تدمير مؤسسات للصناعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق الطاقة والوقود والبنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع الإنتاج والتخزين والتحضير قبل الطيران وإطلاق الطائرات المسيرة الهجومية، فضلا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، نتيجة لعمليات هجومية مكثفة، من السيطرة على بلدة غرافسكوي في مقاظعة خاركوف، وقد تم دحر تشكيلات من 4 كتائب ميكانيكية، وكتيبتين مشاة آلية، ولواء هجوم محمول جوًا، ولواء مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني".

وأشار البيان إلى اًنه "في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال"، خسر العدو أكثر من 1485 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و78 مركبة، و15 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها مدفعان هاوتزر أمريكيان الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم. كما تم تدمير 3 مركبات قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ متعددة، و12 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و34 مستودعاً للذخيرة والإمدادات".

وأكدت الوزارة أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من دحر القوى البشرية ودمرت معدات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء هجوم جبلي، للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح البيان، "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 355 جنديًا، و93 مركبة، و15 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 11 مستودعًا للذخيرة والمعدات".

كما حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بلدة كاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكملت الدفاع الروسية: "إن قوات الدفاع الجوي اعترضت خلال الأسبوع الماضي، 22 قنبلة موجهة، و50 قذيفة من طراز هيمارس، و4 صواريخ نبتون، و5 صواريخ فلامينغو، و2041 طائرة مسيرة أوكرانية".