5 مشروبات تخلصك من الحموضة بعد تناول الأكلات الدسمة

بعد تناول الأكلات الدسمة، قد تشعر بالحموضة نتيجة لزيادة إفراز حمض المعدة وصعوبة الهضم، فـ هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه الأعراض، وفقًا لـ healthline.

5 مشروبات قد تخلصك من الحموضة بعد الأكلات الدسمة

الماء

شرب الماء بكميات كافية يساعد على تخفيف تركيز حمض المعدة ودفعه إلى أسفل المريء، مما يقلل من الشعور بالحموضة. يُفضل شرب الماء الفاتر.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الغثيان والانتفاخ المصاحب للحموضة. حضّر شاي الزنجبيل عن طريق نقع شرائح قليلة من الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لبضع دقائق.

شاي البابونج

يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة والمضادة للتشنج، والتي يمكن أن تساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف الحموضة والانتفاخ.

حليب اللوز

على عكس الحليب كامل الدسم الذي قد يزيد الحموضة لدى البعض، يعتبر حليب اللوز قليل الحموضة وقد يساعد في معادلة حمض المعدة وتخفيف الشعور بالحرقان.

مشروب صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) المخفف

يعتبر بيكربونات الصوديوم قلويًا ويمكن أن يساعد في معادلة حمض المعدة بشكل سريع، ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر وبكميات صغيرة ومخففة جدًا (نصف ملعقة صغيرة في نصف كوب من الماء) ولا يُنصح باستخدامه بانتظام لتجنب الآثار الجانبية المحتملة مثل الانتفاخ واختلال توازن الأملاح في الجسم

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