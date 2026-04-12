إضافة البروتين إلى السلطات يساعد على زيادة قيمتها الغذائية والشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعلها خيارا مناسبا كوجبة رئيسية بدلا من كونها مجرد طبق خفيف.

ما أهمية مصادر البروتين الحيواني لصحة القلب؟

توفر مصادر البروتين الحيواني مثل الدجاج أو اللحم أو السلمون ما بين 20 إلى 25 جرام من البروتين في الحصة الواحدة، وهو ما يغطي جزءا كبيرا من الاحتياج اليومي للجسم.

كما أن الأسماك الدهنية مثل السلمون تقدم فائدة إضافية بفضل احتوائها على أحماض أوميجا 3 التي تدعم صحة القلب، وفقا لـ "Very Well Health".

ما مدى فعالية مصادر البروتين النباتي في تلبية احتياجات الجسم؟

في المقابل توفر الخيارات النباتية بدائل فعالة، إذ تحتوي البقوليات مثل العدس والحمص على نحو 5 إلى 9 جرامات من البروتين لكل نصف كوب، إلى جانب الألياف التي تعزز الشعور بالامتلاء.

كما يعد كل من التوفو من المصادر المركزة للبروتين، حيث يصل محتوى البروتين فيهما إلى 21 و16 جرام على التوالي في الحصة نفسها.

ما دور البيض والأجبان في دعم محتوى البروتين والشبع؟

لا تقتصر الخيارات على ذلك، إذ يمكن للبيض إضافة نحو 6 جرامات من البروتين للحبة الواحدة، بينما توفر الأجبان ما بين 4 إلى 6 جرامات للحصة. كما تؤدي المكسرات والبذور دورا مزدوجا، إذ تقدم البروتين إلى جانب الدهون الصحية، مما يبطئ عملية الهضم ويطيل الشعور بالشبع.

كما ظهرت مؤخرا إضافات جاهزة تحتوي على مزيج من الحبوب والبذور، وتوفر ما بين 7 إلى 10 جرامات من البروتين في الحصة، ما يجعلها خيارا عمليا وسريعا للشعور بالشبع.

هل يكفي البروتين وحده لتحقيق الشبع والتحكم في السعرات الحرارية؟

ورغم هذه الفوائد، من المهم الإشارة إلى أن تأثير البروتين على الشعور بالشبع قد يختلف من شخص لآخر، كما أن زيادة الإحساس بالامتلاء لا تعني بالضرورة تقليل السعرات الحرارية تلقائيًا، إذ يعتمد ذلك على إجمالي مكونات الوجبة.

يمكن لتحسين محتوى السلطة بالبروتين أن يحولها إلى وجبة متكاملة تدعم الطاقة وتساعد على التحكم في الجوع، بشرط تحقيق توازن بين المكونات وعدم الاعتماد على عنصر غذائي واحد فقط.

