حذر الدكتور وائل صلاح، استشاري التغذية العلاجية، من انتشار ما وصفه بـ"فوضى التخسيس السريع"، مؤكدا تزايد الشكاوى من أضرار ما يعرف بخلطات إنقاص الوزن غير الموثوقة، والتي يتم الترويج لها دون رقابة طبية.

أضرار الوصفات الوهمية لإنفاص الوزن

وقال "صلاح" خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن عددا من المرضى تواصلوا معه بعد تعرضهم لأعراض صحية مقلقة، من بينها الإجهاد الشديد، وزغللة في العين، وصداع متكرر، عقب تناول هذه التركيبات، التي تسوق على أنها حلول سريعة لفقدان الوزن.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية أن بعض الحالات أبلغت أيضا عن اضطرابات نفسية وسلوكية، مثل العصبية الزائدة، مشيرا إلى أن هذه الخلطات تباع بأسعار مرتفعة قد تصل إلى 3 آلاف جنيه للكورس الواحد، رغم كونها عشوائية وغير قائمة على أسس علمية، وتهدف بالأساس لتحقيق مكاسب مادية.

مواد ضارة تستخدم في الوصفات الوهمية لإنقاص الوزن

وأوضح أن بعض هذه التركيبات تحتوي على مواد مدرة للبول تعمل على سحب المياه من الجسم بشكل سريع، ما يؤدي إلى فقدان الأملاح الحيوية، وقد يتسبب في حالات إغماء وإجهاد مفاجئ، لافتا إلى أن هذه المواد تستخدم في الأصل ببعض بروتوكولات علاج ضغط الدم، وليس لإنقاص الوزن.

وأكد أن فقدان الوزن بشكل صحي يجب أن يعتمد على أسس علمية، تشمل نظاما غذائيا متوازنا ونمط حياة نشط، محذرا من اللجوء إلى الأدوية المجهولة أو الوصفات غير المرخصة، لما تمثله من مخاطر مباشرة على الصحة العامة.

ماذا يحدث لجسمك إذا نمت أقل من 5 ساعات لمدة أسبوع متواصل؟