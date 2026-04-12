كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس شم النسيم غدًا الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.

الأرصاد تعلن توقعات طقس شم النسيم

قالت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، إن الأجواء ستكون ربيعية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت أن البلاد لا تزال تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، مما يؤدي لاستمرار الارتفاعات التدريجية في قيم درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى (نهارًا) على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، مع أجواء مائلة للحرارة بالمناطق الساحلية على البحر المتوسط.

وتابعت: بالنسبة للوجه البحري وشمال الصعيد تكون الأجواء حارة، وعلى جنوب الصعيد (الأقصر وأسوان) تكون الأجواء شديدة الحرارة تتجاوز 33 درجة مئوية.

الظواهر الجوية والشبورة

أوضحت منار غانم، أنه خلال فترة الليل، تكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات، وتتراوح الصغرى في القاهرة بين 16 و17 درجة.

شبورة مائية غدًا

تتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وتتلاشى تدريجيًا مع سطوع الشمس (حوالي الساعة 7 أو 8 صباحًا).

الأرصاد تحذر من أتربة عالقة غدًا

توجد بعض الأتربة العالقة في سماء القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد نهارًا، لكنها غير مؤثرة تمامًا، كما يوجد نشاط للرياح على فترات متقطعة في مناطق من السلوم وسيوة وجنوب سيناء.

ماذا يرتدي المصريون في شم النسيم؟

قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنه يمكن تخفيف الملابس غدًا نهارًا، بينما ليلًا يُفضل ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، وتجنب الملابس الصيفية طوال اليوم لتجنب نزلات البرد بسبب فارق الحرارة الذي قد يتجاوز 10 إلى 12 درجة.



