الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السلام

كتب : علاء عمران

02:29 م 12/04/2026

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من الأشخاص من تعدي آخرين عليهم باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة القاهرة.

خلاف مالي يتحول لمعركة بالأسلحة البيضاء في السلام

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مصابًا بجرح قطعي، وتم حجزه لتلقي العلاج، على إثر مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من 3 أشقاء لهم معلومات جنائية، اثنان منهم مصابان بجروح، وطرف ثانٍ مكون من 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، أحدهم مصاب بجروح والآخر مصاب بكسر في القدم وجروح، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

6 أشخاص في مواجهة دامية بسبب خلافات مالية

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية بين الطرفين، وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن وقوع الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب ذات الخلافات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مشاجرة أسلحة بيضاء خلافات مالية وزارة الداخلية

