"تاجرت بحزني".. شمس البارودي تنتقد نشر تسجيل صوتي لها دون إذنها

كتب : مصطفى حمزة

01:01 م 12/04/2026
    منشور شمس البارودي
    منشور شمس البارودي

عبرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن استيائها من نشر تسجيل صوتي لها دون موافقتها، تتحدث فيه عن وفاة نجلها عبدالله.

وعلقت شمس البارودي عبر موقع فيسبوك، على نشر تصريح منسوب لها وتسجيل صوتي بدون إذنها، وكتبت: "يا من تاجرْتِ بحزني، ويا من تتكسبين من فجيعتي؛ سجلتِ لي وأنا أسألكِ بثقة: (أنتِ بتسجلي؟) مستنكرةً أن تسجلي إلا لو كنتِ تتحرين الصدق في الكتابة، وأنكرتِ حينها أنكِ تسجلين".

تفاصيل أزمة شمس البارودي

وتابعت شمس البارودي: "وفوجئتُ بعد أشهر بأنكِ أجريتِ مونتاجاً للحديث، وحذفتِ صوتكِ وعرضتِ كلامي في موقع تتكسبين منه وتظهر عليه إعلانات. هذا استهتار بوجع وابتلاء ومصيبة، كما ذكرها الله (مصيبة الموت). أنتم يا من تتاجرون بأحزان الناس ووجعهم، هل أنتم ضامنون ألا تتوجعوا وتصابوا بحزن ووجع يهد كيانكم؟".

وأضافت: "حاولت معكم كي تحذفوا التسجيل وتعطوني إياه، فهو أمر يخصني، ولم تستأذن الصحفية التي لا أذكر اسمها (ولكن اسمها مسجل على هاتف زوجي)، وليست هي من صديقاتي في الصحافة المحترمات اللاتي تنأى نفوسهن عن فعل ما فعلتِيه معي. ليس أمامي إلا القضاء، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل نفس تسول لها نفسها المتاجرة بأحزان الخلق، حسبي الله ونعم الوكيل".

وفاة نجل شمس البارودي وحسن يوسف

يُذكر أن عبدالله، نجل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، رحل عن عالمنا في يوليو 2023 عن عمر ناهز 35 عاماً، غرقاً في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وهو الابن الرابع والأصغر من بين أبنائها من الفنان الراحل حسن يوسف، وهم: ناريمان، وعمر، ومحمود.

أقرأ ايضا

إلهام شاهين تستنكر هذا السؤال وتتحدث عن مشاركتها في مسلسل قلب شمس

بعد تدهور حالته.. أصدقاء سامي عبدالحليم يطالبون بتقديم الدعم الطبي له

ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
حنقة فيلر أنهت العروسة قبل الفرح .. قرار من المحكمة في قضية "عروس حلوان"
فقد النطق والحركة.. السيد حافظ يكشف تطورات حالة سامي عبدالحليم الصحية
موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع حرارة تدريجي والقاهرة تسجل 29 درجة
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية