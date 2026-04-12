عبرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن استيائها من نشر تسجيل صوتي لها دون موافقتها، تتحدث فيه عن وفاة نجلها عبدالله.

وعلقت شمس البارودي عبر موقع فيسبوك، على نشر تصريح منسوب لها وتسجيل صوتي بدون إذنها، وكتبت: "يا من تاجرْتِ بحزني، ويا من تتكسبين من فجيعتي؛ سجلتِ لي وأنا أسألكِ بثقة: (أنتِ بتسجلي؟) مستنكرةً أن تسجلي إلا لو كنتِ تتحرين الصدق في الكتابة، وأنكرتِ حينها أنكِ تسجلين".

تفاصيل أزمة شمس البارودي

وتابعت شمس البارودي: "وفوجئتُ بعد أشهر بأنكِ أجريتِ مونتاجاً للحديث، وحذفتِ صوتكِ وعرضتِ كلامي في موقع تتكسبين منه وتظهر عليه إعلانات. هذا استهتار بوجع وابتلاء ومصيبة، كما ذكرها الله (مصيبة الموت). أنتم يا من تتاجرون بأحزان الناس ووجعهم، هل أنتم ضامنون ألا تتوجعوا وتصابوا بحزن ووجع يهد كيانكم؟".

وأضافت: "حاولت معكم كي تحذفوا التسجيل وتعطوني إياه، فهو أمر يخصني، ولم تستأذن الصحفية التي لا أذكر اسمها (ولكن اسمها مسجل على هاتف زوجي)، وليست هي من صديقاتي في الصحافة المحترمات اللاتي تنأى نفوسهن عن فعل ما فعلتِيه معي. ليس أمامي إلا القضاء، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل نفس تسول لها نفسها المتاجرة بأحزان الخلق، حسبي الله ونعم الوكيل".

وفاة نجل شمس البارودي وحسن يوسف

يُذكر أن عبدالله، نجل الفنانة المعتزلة شمس البارودي، رحل عن عالمنا في يوليو 2023 عن عمر ناهز 35 عاماً، غرقاً في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وهو الابن الرابع والأصغر من بين أبنائها من الفنان الراحل حسن يوسف، وهم: ناريمان، وعمر، ومحمود.

