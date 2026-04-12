أصدرت هيئة النقل العام بالقاهرة تعليمات جديدة بشأن تعديل مواعيد نهاية خدمات الهيئة بالوردية الثانية.

وحسب نص التعليمات التي حصل مصراوي على نسخة منها، يتم تبكير مواعيد "التجريج" بالوردية الثانية لجميع الحروف العاملة على شبكة الخطوط، بمعدل ساعة لكل حرف، بداية من الحروف الأولى إلى الحروف الأخيرة لجميع الخطوط.

وتقرر تعديل جداول التوقيت، بحيث يصبح آخر قيام من الناظر في الاتجاه إلى الجراج في تمام الساعة 11 مساءً، وفي جميع الحالات لا يجوز توجه أي سيارة إلى الجراج قبل الساعة التاسعة والنصف مساءً، ما عدا الحروف الأولى، مع الالتزام بالمواعيد المقررة لها.



اقرأ أيضًا:

