كشف الكاتب السيد حافظ تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي عبدالحليم، وأسباب المطالبة بتدخل وزارة الصحة لعلاج الفنان الكبير، بعد تدهوره حالته.

وتحدث السيد حافظ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن تطورات حالة الفنان الكبير سامي عبدالحليم، قائلاً: "للأسف الحالة الصحية تدهورت، والفنان الكبير فاقد القدرة على الحركة والنطق، والوعي غير مستقر".

مطالب أسرة سامي عبدالحليم

وتابع: "أسرة الفنان الكبير وزوجته الفنانة منى أبو سديرة، توجه نداءً إنسانياً إلى وزير الصحة، ونناشد معاليه التدخل للمساعدة في نقله إلى العناية المركزة مرة أخرى، وخاصة مع الحاجة لوضعه على أجهزة لا تتوفر في الغرفة الحالية".

وكان الفنان الكبير سامي عبدالحليم نُقل إلى المستشفى في مارس الماضي، إثر معاناته من جلطة في المخ.

ويعد الفنان سامي عبدالحليم من أبرز رموز الإبداع المسرحي، إذ قدم مسرحيات عديدة، منها: "المحاكمة"، و"مرافعات الفرفور الفصيح"، و"أحمس"، و"قنبلة الموسم"، و"بأمر الحب".

كما شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: "زلزال"، و"حالة عشق"، و"فرصة ثانية"، و"بعد الطوفان"، و"ميراث الريح"، و"الدالي"، و"الهروب"، وغيرها.

